"Andrea, sei e sarai sempre nei nostri cuori"

di Giuliano Forani

La chiesa di Maria Ausiliatrice gremita per dare l’ultimo saluto ad Andrea Micucci, il 53enne deceduto per gravi traumi riportati a seguito di una caduta mentre era intento a sistemare una zanzariera. Settecento presenti all’interno del tempio, altri in una cappellina adiacente, mentre molti son rimasti fuori. In prima fila le persone più care, i genitori, la famiglia. Una partecipazione che testimonia l’affetto che circondava l’uomo, la sua capacità di vivere la vita sociale, l’amore per i propri cari, quello per lo sport e la solidarietà. "Una tragedia che ha colpito tutti", ha detto nell’omelia don Waldemar, il parroco che ha celebrato il rito. Ha chiesto vicinanza alla famiglia e ha calato ai fedeli parole di fiducia. "Questa tragedia ha creato sconcerto – dice – e tutti ci chiediamo perché. E’ difficile dare risposte se non quelle legate alla fede. E’ la fede che dona speranza – ha poi aggiunto –. Andrea resterà sempre nei nostri cuori e continuerà a essere vicino ai suoi familiari, agli amici, a noi tutti. L’amore – ha concluso – è eterno e più forte della morte". Poi altri interventi. Il dottor Giulio Fofi, responsabile Aido (donatori di organi) Civitanova e Montecosaro, ha sottolineato la generosità di Andrea, un uomo che "ha fatto dono dei suoi organi perché altri continuassero a vivere su questa terra. Un atto che ha qualcosa di religioso – ha poi sottolineato – e di cui dobbiamo ringraziare anche la famiglia". Poi il ricordo struggente di Laura, la compagna, che aveva mandato una lettera anche sulle nostre colonne. Ha raccontato Andrea, le sue attenzioni, la sua passione per lo sport, la fedele bici e gli amici. E’ riuscito a stento a trattenere le lacrime il figlio Ivan: "Sei stato un esempio per noi – ha detto anche a nome della sorella Viola –. Non dimenticheremo mai i tuoi insegnamenti". Un’amica di Laura ha promesso e assicurato vicinanza di quanti conoscevano Andrea, a lei e a tutta la sua famiglia. Un amico d’armi, nel Corpo degli Alpini, ne ha rievocato la tenacia e la voglia di arrivare "su, sempre, su fino alla cima". La tumulazione della salma è avvenuta presso il cimitero del capoluogo.