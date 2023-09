Anfetamine e hashish dentro casa: arrestato

di Paola Pagnanelli

Trovato con hashish, ketamina e Mdma, e 13mila euro in contanti, è finito in manette un civitanovese 56enne. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Civitanova con il supporto del cane antidroga Kevin, inviato dal nucleo cinofili di Pesaro, nel corso di un servizio articolato contro lo spaccio messo in atto nella notte tra sabato e domenica. I militari hanno fatto una perquisizione in casa di Emilio Capitani, ex marinaio oggi in pensione. In varie zone della sua abitazione, sono stati trovati un totale di 130 grammi di hashish, in parte già divisa in dosi, poi una decina di grammi di ketamina e 18 di Mdma, oltre ad alcuni bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi singole. Inoltre sono stati recuperati 13mila euro in contanti, anche questi come la droga messi sotto sequestro, perché ritenuti il ricavato dell’attività di spaccio. Capitani è stato messo agli arresti domiciliari e oggi, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, in tribunale a Macerata per lui si terrà l’udienza di convalida. In aula, difeso dall’avvocato Francesco Mantella, il civitanovese potrà dare la sua versione dei fatti in merito al possesso del denaro e delle sostanze illecite, e respingere l’accusa di spaccio. Sulle sostanze sequestrate comunque saranno disposte le analisi tossicologiche. Nel corso del servizio coordinato di controllo, i carabinieri hanno fermato e identificato 74 persone. Grazie a queste operazioni è stato individuato e arrestato un tunisino clandestino, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Macerata. L’uomo deve infatti scontare una condanna a quattro anni e sette mesi di reclusione, per il reato di spaccio di stupefacenti. Dallo scorso maggio si era reso irreperibile. È stato accompagnato nel carcere di Fermo, dove potrà scontare la pena ricevuta. A Morrovalle invece le pattuglie hanno fatto un controllo in un bar. Hanno trovato lì un ragazzo già noto alle forze dell’ordine e lo hanno perquisito. Il soggetto è stato trovato in possesso di un coltello da cucina di grandi dimensioni, e non ha saputo spiegare che cosa intendesse farci e per quale motivo lo avesse portato con sé al bar. Per questo i carabinieri lo hanno denunciato per aver portato fuori casa l’arma. Nella notte tra sabato e domenica sono stati fatti anche servizi mirati per la sicurezza stradale. Grazie a questi sono stati segnalati alla prefettura due ragazzi trovati in possesso di hashish e cocaina, per uso personale, e risultati positivi all’alcol test.