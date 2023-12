Anffas, la sfida di Marco Scarponi: "Inclusione sociale e lavorativa, la nostra è una grande famiglia"

Ha accolto la candidatura a "Il maceratese dell’anno" con sorpresa e riconoscenza. È Marco Scarponi, classe 1962, agente finanziario e presidente dell’Anffas Macerata dal 2016 dopo esserne stato vice per sei anni.

Quando nasce la sua conoscenza con l’Anffas?

"È un’associazione di famiglie che hanno un familiare con disabilità. Io ho sempre abitato nel raggio di un chilometro dalla sede storica di questa associazione, che si trova in via Vanvitelli. Ho perciò visto da sempre i pulmini che trasportavano persone disabili, ma non conoscevo molto di questa realtà".

Da che anno ne ha fatto parte?

"Dal 2003. Ho due figlie, Costanza e Matilde. Quest’ultima è nata il 13 agosto di quell’anno. Le è stata diagnosticata la sindrome di Down. L’Anffas è stata la prima risposta che ho avuto per ciò che riguarda il supporto anche da un punto di vista fisioterapico oltreché clinico. Ho avuto indicazioni di rivolgermi all’ Anffas sia dalle strutture pubbliche, ma anche da amici che avevano avuto questa esperienza e così la mia famiglia ha fatto ingresso nella più grande famiglia Anffas quando Matilde aveva pochi mesi".

Spesso lei dice di fare ogni cosa possibile per portare beneficio e autonomia a chi ha una disabilità.

"È ovvio e se quello che faccio per la mia famiglia porta beneficio ad altre cento o mille, io sono la persona più felice del mondo. Anffas cerca di raggiungere questo obiettivo per tutti con molti progetti interessanti ideati e seguiti da altrettanti professionisti e da tutti noi familiari".

Quali passioni ha?

"La mia passione di sempre è quella per il teatro. È nata nel 1978 con Ugo Giannangeli e il Gad Calabresi che ho frequentato per una decina di anni poi, non mi era più possibile sostenere i loro ritmi che non si conciliavano con il mio lavoro. Ho conosciuto così altri gruppi teatrali del territorio e attualmente faccio parte della compagnia Teatro Totò di Pollenza".

Che carattere ha?

"Dicono che io sia sempre gioviale e sorridente. Credo che questo contribuisca a vivere ogni cosa, anche la più seria, in modo sereno e positivo. Non per nulla uno dei nostri progetti, quello della rassegna teatrale che si tiene ogni 26 dicembre ha per titolo "Ci credo e ci rido", dà un’idea ben precisa di ciò che desideriamo comunicare: parlare della disabilità con quella leggerezza che cerchiamo ogni giorno anche mentre affrontiamo percorsi difficili e impegnativi".

Come è nata la scelta del testimonial di Anffas, Cesare Bocci?

"Conosco Cesare da molto tempo perché lui è emerso da quel gruppo di attori e di compagnie della zona. Il mio re-incontro con lui è avvenuto nel 2006. Mi è venuto in mente di contattarlo perché è un viso noto e perché è del territorio. Mi ha sorpreso la sua totale disponibilità che va ben oltre dall’essere testimonial. Lui è la sintesi dei miei mondi e delle mie passioni".

Che progetti ha?

"Un nuovo progetto di inclusione lavorativa e sociale. È un ampliamento di ciò che era stato fatto nel 2013 con la creazione della cooperativa e l’apertura del negozio Tuttincluso. A primavera sarà riaperto lo storico bar del campo dei Pini e sarà gestito dalla nostra cooperativa".

Da cosa è scaturita questa idea?

"Pensare a dei progetti di inclusione lavorativa è praticamente pensare a delle opportunità che vengono date ai nostri ragazzi dove ognuno può scegliere o decidere. La persona disabile deve essere libera di scegliere o decidere quello che sarà della propria vita a seconda del proprio progetto di vita individuale, come lo è per tutti".