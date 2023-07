Anffas: una stanza sensoriale per le persone con disabilità

"Snoezelen" è il progetto della Fondazione Anffas Macerata che UniCredit ha deciso di sostenere con i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono a ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Il contributo della banca consente a Fondazione Anffas Macerata di acquistare arredo accessibile, spazi morbidi, luci e ausili sensoriali e pittura pareti con colori adatti al rilassamento. Tra i servizi che Anffas offre alle persone con disabilità ci sono le attività residenziali, che attraverso le due Coser (Comunità socio educativa riabilitativa) ospitano 15 adulti. Si tratta di persone che per situazioni diverse (perdita dei genitori, disabilità grave e altro) non hanno possibilità di continuare a essere assistite in famiglia, e richiedono quindi una presa in carico totale. Per queste persone Anffas diventa la casa e la famiglia. "Nella Coser Calipso - dichiara il presidente di Anffas, Marco Scarponi - accogliamo 9 ragazzi con disabilità gravissima plurima, le cui condizioni nel tempo hanno richiesto interventi sanitari sempre più complessi. Da qui l’idea di ristrutturare l’appartamento utilizzando il metodo sensoriale Snoezelen, che permette di attivare canali comunicativi alternativi a quello verbale con una stimolazione dei sensi in un ambiente rilassante. Le persone con difficoltà intellettive e comunicative, soprattutto con autismo, vivono spesso condizioni di isolamento e distacco dalla realtà. Grazie al metodo Snoezelen, attraverso l’attivazione multi-sensoriale l’operatore può con maggiore facilità entrare in contatto con la persona ed effettuare il suo intervento educativo e riabilitativo". Questo il progetto sostenuto da Unicredit con il Fondo Carta Etica, fondo che si alimenta con le carte di credito etiche e con il contributo della banca, pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata. Dal 2005, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato più di 1.240 progetti in tutta Italia, destinando oltre 33 milioni di euro a progetti di utilità sociale.