Inaugurata ad Appignano la nuova mostra d’arte ceramica natalizia "Tra cielo e terra: Un angelo tra noi", in esposizione al convento dei frati Minori di Forano fino al 2 febbraio. "Anche quest’anno i nostri maestri ceramisti hanno messo a disposizione la loro arte per offrire ai cittadini e ai visitatori un Natale ricco di emozioni - ha detto il sindaco Mariano Calamita -. La nuova mostra di angeli in ceramica arricchisce il piacere della visita dei nostri suggestivi presepi artistici in esposizione nelle principali chiese e conventi della città. Ringrazio tutti i maestri ceramisti per il loro impegno nel diffondere con la loro arte messaggi di amore e di pace. Ne abbiamo bisogno oggi più che mai!". Alla presenza del sindaco e dell’assessore alla cultura Federica Arcangeli, Padre Ferdinando Campana, guardiano del Convento, ha benedetto i 23 angeli d’arte ceramica in esposizione. A queste opere scultoree si uniscono anche alcuni dipinti su tela. Sempre nel convento si può ammirare la nuova installazione collettiva, in ceramica semi refrattaria, dove tutti i personaggi attorno alla Natività sono piccoli frati rappresentati durante la vita quotidiana.