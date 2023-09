Angelico in visita a Civitanova: omaggio a Gattafoni del Rotary Il governatore distrettuale Gesualdo Angelico ha visitato il Rotary Civitanova, consegnando il Paul Harris Fellow ad Alessandro Gattafoni per le sue azioni benefiche sulla fibrosi cistica. Incontri con i sindaci di Civitanova, Potenza Picena e Montecosaro per discutere dei temi cari al territorio. Rotary pronto a lavorare per il bene delle comunità.