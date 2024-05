Angelini: "Caos nella notte? Il Donoma non c’entra"

"Dopo le verifiche che abbiamo fatto in queste ore ribadisco che la notte tra martedì e mercoledì non si è verificato niente di cui possa essere ritenuto responsabile il Donoma. Siamo disposti ad andare davanti a un tribunale per dimostrare la verità e la mia non è una difesa acritica. La protesta in prefettura? Sono sempre stato disponibile al confronto, ma alla fine lo chiudo anche il locale, poi al posto della discoteca verranno realizzate decine di appartamenti e magari sentiremo chi protesta oggi lamentarsi di altro. Ma quello che è assolutamente importate chiarire è che nessuno dei disagi lamentati dai residenti è stato provocato dal Donoma. Che non sono state sempre rose e fiori lo so, ma non è possibile esacerbare le situazioni denunciando fatti che non si sono verificati durante l’apertura del locale".

È un lungo sfogo quello di Daniele Maria Angelini, proprietario del locale, che torna a contestare le proteste in relazione alla notte tra martedì e mercoledì, con il comitato di residenti che ha denunciato risse, schiamazzi, l’arrivo di un’ambulanza per medicare una ragazza. "Mi sono confrontato con l’agenzia Vegas - spiega - che si occupa delle vigilanza e che alle 4.18, a locale chiuso, ha fatto il giro all’esterno e non c’era anima viva. Nessuno in strada nemmeno quando sono uscito io alle 4.25. Il personale ha segnalato pattuglie delle forze dell’ordine alle 5 in corso Garibaldi per una lire tra due ragazze, a locale ormai chiuso. Dell’ambulanza poi non sappiamo niente". "Il nostro –ribadisce – è un servizio sicurezza di primordine. Oscillano tra 15 e 22 le persone impiegate il sabato, un po’ meno il martedì con la metà delle presenze. Sappiamo che ci sono stati a volte problemi, ma l’altra notte non è successo niente di quello raccontato dal comitato che sia imputabile al Donoma".