Angelini compra il Donoma all’asta: "E ora torna Siffredi"

Daniele Maria Angelini si aggiudica all’asta la proprietà del Donoma. Davanti al notaio Alessandro Mori di Fermo, ha firmato gli atti conseguenti alla liquidazione della società Stedia che deteneva il marchio ed era finita all’asta, attrezzature comprese. Dopo diverse convocazioni deserte, l’offerta è stata presentata da Angelini – unico partecipante – all’asta dell’11 novembre e se l’è aggiudicata per 132mila euro (valore stimato dal perito 348mila euro). L’imprenditore civitanovese che ha fin qui gestito il locale, estraneo alle vicende legate al fallimento, ha concretizzato il passaggio di proprietà.

"La vecchia gestione – sottolinea – non esiste più e comincia un nuovo capitolo con me proprietario unico. Rispetto ai problemi precedenti la mia società è sempre stata estranea. Finalmente ci lasciamo quel capitolo alle spalle. Sono proprietario e socio unico e continuerò a lavorare nel solco di quanto fatto fino a ora" commenta soddisfatto Angelini che rivendica come "il Donoma rappresenti un valore per Civitanova e il comprensorio. Abbiamo un richiamo nazionale e l’8 marzo ospiteremo ancora Rocco Siffredi, che quando venne la prima volta disse che di locali ne aveva visti tanti, ma che il nostro lo giudicava di livello europeo".

Angelini sottolinea anche il valore "dell’acquisizione nell’ottica della continuità anche per le tante persone che lavorano al Donoma, una settantina; per alcuni è il lavoro principale, per altri una seconda occupazione. Abbiamo a contratto anche studenti lavoratori che si pagano così gli studi".