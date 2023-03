Angelini, Donoma: "Le sanzioni sono esagerate, diremo le ragioni"

"La nostra regola generale è assumere tutti e dimostreremo che le contestazioni che ci sono state fatte sono peccati veniali". Parole di Daniale Maria Angelini, gestore del Donoma, il giorno dopo le sanzioni al locale da parte dei Nas di Ancona, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Macerata e dai militari della Compagnia di Civitanova che nella notte tra sabato e domenica hanno effettuato un controllo nel locale. "I dipendenti non in regola sono due e non tre – spiega Angelini – perché per una ragazza i documenti ci sono e infatti è stato revocato il provvedimento di sospensione. Resta da chiarire la posizione degli altri due dipendenti per i quali va fatta una premessa. L’8 ottobre abbiamo assunto quattro ragazzi del Bangladesh e l’altra sera quelli che si sono presentati dopo la chiamata non erano quelli che avevamo messo sotto contratto. Un errore fatto da chi doveva verificare e non lo ha fatto". Quanto, invece, alle violazioni rilevate dai Nas e relative all’igiene "si tratta – precisa – di un guarnizione difettosa in una ghiacciata e di un po’ di sporcizia in un angolo della cucina". Al Donoma i carabinieri hanno elevato multe per complessivi 40.000 euro. "Queste sanzioni elefantiache – sottolinea Angelini – sono a mio avviso una esagerazione e vedremo nel corso del tempo se sono congrue. In ogni caso ho affidato tutto all’avvocato Gabriele Cofanelli e a uno studio commerciale per dimostrare le nostre ragioni".

l. c.