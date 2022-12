Angelini: "Locali pieni dopo due anni particolarmente difficili"

Sensazioni che sembravano perdute, un mix di ritrovate euforia ed eccitazione pervade anche chi il divertimento by night lo ha sempre organizzato. La notte di Capodanno è speciale, diversa dalle altre. Daniele Maria Angelini, titolare del Donoma di Civitanova dall’ottobre 2021, ci racconta come sta vivendo l’avvicinamento al San Silvestro finalmente pieno e puro dopo due ’edizioni’ annullate dal Governo. "La vivo da un lato con ansia e preoccupazione sperando che tutto vada bene, dall’altro con una forte scossa adrenalinica per il grande incoraggiamento che ci danno i nostri clienti. Certo che due anni senza sono stati pesanti. L’anno passato il Governo cancellò tutto all’ultimo prima di Natale e fu una mazzata perché avevamo pagato ospiti, service... Fu un lavoro enorme anche il restituire i soldi subito".

Come vanno le prenotazioni?

"Mentre la sera di Natale la gente ha forse voluto restare a casa con i parenti, per Capodanno andiamo alla grande. Noi già da una settimana abbiamo dovuto stoppare le prenotazioni per il cenone, siamo sui 400 prenotati. E’ assai positivo che vengono persone da altre province, persino altre regioni, in particolare Umbria e Abruzzo. Gli ultimi gruppi che hanno prenotato sono di Pescara. Noi abbiamo una proposta del pacchetto con pernottamento (anche il Brahma ndc)e gli hotel iniziano ad essere pieni".

Essendo del settore sanitario, teme che ci possano essere ripercussioni visto l’aumento dei casi di Covid-19 e dell’influenza?

"No, la situazione Covid è sotto controllo al momento, l’influenza è esplosa soprattutto tra i bambini".

Come sta andando la stagione della movida?

"Abbastanza bene, Civitanova sta diventando sempre più riferimento, c’è chi sostiene che d’inverno sia superiore a Riccione".

E nonostante i rincari energetici che potevano limitare l’affluenza…

"Rincari ormai generalizzati su ogni cosa, abbiamo dovuto ritoccare appena il costo di ingresso.

Andrea Scoppa