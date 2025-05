Angelo Polidori medaglia d’argento ai campionati di Kendo

Angelo Polidori medaglia d’argento al campionato italiano Kyu di Kendo. La manifestazione si è svolta sabato scorso a Modena e, incontro dopo incontro, il 17enne civitanovese è riuscito a conquistare la finale, per poi portare a casa un prestigioso secondo posto. Tutte prestazioni che sono frutto di mesi di intensa preparazione e disciplina, sotto lo sguardo vigile ed esperto di suo padre, l’allenatore Paolo Polidori della palestra "Dojo Yuushikay" di Civitanova. Ma il percorso del giovane Polidori non si ferma qui: dallo scorso novembre è stato selezionato per partecipare alle sessioni mensili di allenamento della nazionale giovanile di Kendo, un gruppo scelto guidato da quattro colonne del Kendo italiano ovvero Livio Lancini, Dario Baeli, Fabrizio Mandia e Alessandra Orizio. Il Kendo, per i non esperti, è un’antica arte marziale giapponese che affonda le sue radici nella tradizione dei samurai. La disciplina, il cui nome significa letteralmente "via della spada", viene praticata con una spada di bambù di nome shinai e un’apposita armatura protettiva.

