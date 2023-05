Angieri nominato prefetto di Oristano

È stato nominato prefetto di Oristano Salvatore Angieri, in passato vicario alla prefettura di Macerata. Il funzionario 60enne ha prestato servizio in varie province come Sondrio e Pescara, dove era stato chiamato nel 2017. Nel 2018 aveva affiancato a Macerata il prefetto Iolanda Rolli. E quando quest’ultima era stata trasferita a Reggio Emilia, nel 2020, dopo poco tempo l’aveva raggiunta anche lui. Nel 2022 è stato commissario prefettizio a Correggio. Da qualche mese, in seguito al pensionamento di Rolli e al suo rientro a Roma, Angieri era stato vice prefetto vicario. Ieri, nella seduta del consiglio dei ministri che ha approvato varie nomine, il suo nome è stato scelto per guidare la prefettura di Oristano.