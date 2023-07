"Angioletto d’oro" per il giornalista Maurizio Marinelli

Durante la cerimonia di intitolazione dell’impianto da bocce outdoor del Parco Pegaso ad Angelo Scocco è stato assegnato l’ambito "Angioletto d’oro" che è andato al giornalista Maurizio Marinelli. Si tratta di un premio biennale ideato dalla famiglia Scocco; infatti, proprio "Angioletto" era il soprannome di Angelo Scocco (Stella d’Oro al merito sportivo, agonista e presidente provinciale Fib) e nelle passate edizioni sono stati insigniti del riconoscimento il delegato Fib Graziano Gattari, il dirigente Umberto Scataglini e Nazzareno Sagripanti. Il vincitore dell’edizione 2023, Marinelli rappresenta una figura da sempre fuori dagli schemi, un innovatore, senza peli sulla lingua, che con la sua piccante ironia non le ha mai mandate a dire. Le sue trentennali riprese televisive rimarranno per sempre nella storia delle bocce dove manca molto la sua telecamera. Dal suo lavoro non va dimenticato che il marketing e oggi anche i social sono fondamentali per uno sport con poca visibilità come le bocce.