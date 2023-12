Animali lasciati senza acqua sul camion: conducente multato Durante un servizio di controllo, la Polizia Stradale ha sanzionato 19 veicoli per violazioni alle normative comunitarie, per un importo complessivo di 22.000 euro. Un conducente è stato sanzionato per 3.000 euro per mancanza di abbeveraggio e sovraffollamento del carico. Un altro per l'attività di corriere senza autorizzazioni.