Animali selvatici per le strade: "Caprioli specie in espansione, uno spettacolo vederli in città"

Non serve più andare in luoghi lontani per incontrare la natura selvatica. Piante e animali, fino a pochi anni fa insoliti, vivono alle porte delle nostre città. È proprio questo uno degli argomenti trattati dal naturalista Francesco Petretti nel suo libro "Lo sguardo invisibile" (Simbiosi- Edizioni Ambiente), presentato il 12 dicembre 2023, a un incontro promosso dal Museo Civico di Storia Naturale e dall’associazione Amici del Museo, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Macerata non è da meno in questo e la boscaglia, i fiumi e i prati che la contornano sono ora luoghi graditi agli animali venuti all’avanscoperta nel lockdown e diventati abitudinari in questi nuovi spazi. Qualche giorno fa una famiglia di caprioli si è fatta fotografare in zona via dei Velini, altri cervidi sono comparsi nel quartiere Vergini e sulla rotonda di Sforzacosta. "La presenza sempre meno rara di caprioli in città – spiega Paolo Forconi, filmmaker e zoologo dello studio Faunistico Chiros di Macerata – è dovuta al fatto che sia una specie in espansione".

Forconi, quali sono gli aspetti negativi?"I caprioli brucano l’erba e sono ghiotti di germogli fra cui quelli delle viti. Ciò porta, ovviamente, a un certo malcontento fra gli agricoltori. Come sempre c’è da trovare una soluzione ragionata e mediata. C’è un’ulteriore questione relativa all’alta espansione dell’areale e della popolazione dei caprioli, cioè l’aumento di incidenti stradali, ma direi che nel maceratese questo non sia un problema grave e per fortuna vedere caprioli nei quartieri è un bellissimo spettacolo per tutti".

In questi giorni è stata segnalata anche la presenza di un pitone reale in zona Abbadia di Fiastra, lungo la strada che porta a Mogliano. L’animale non aveva la testa e il corpo sembrava integro. "Secondo me – commenta Mario Marconi, docente Unicam ed erpetologo – il taglio che si nota dalla foto (tratta da una segnalazione on line di Mara Caraffa, ndr) è stato opera umana per cui prima è stato decapitato e poi gettato dal finestrino. Un esemplare del genere non è tanto di valore, sono animali con morph non particolarmente pregiato. Se fosse scappato e poi sbranato da una volpe o un tasso non avrebbe il corpo così intatto come sembra".

Marconi, ci sono casi di abbandono di animali esotici?"Ovviamente non sono frequenti ma a me sono capitati. Ad esempio dal 2014 sto tenendo in custodia un pitone reale, affidatomi dalla Forestale che era stato abbandonato su un autogrill dell’autostrada verso Senigallia. Questi animali, se tenuti nel modo adeguato sono longevi e vivono oltre i 30 anni". È sempre utile segnalare al Cras (Centro Recupero Animali Selvatici - assistenza veterinaria di pronto intervento ) situazioni critiche.