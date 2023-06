"Animatori, nessuno sfruttamento"

"La consigliera Monteverde ha criticato il mio operato in merito al progetto "Estate in quartiere 7x7" e alla ricerca di animatori volontari, utilizzando termini impropri quali "sfruttamento di persone" e "non funzionamento" delle politiche sociali del Comune. Quello che chiama "sfruttamento" fa parte di un progetto educativo volto a responsabilizzare e indirizzare verso la formazione i nostri ragazzi in un’ottica di prevenzione e coinvolgimento verso attività educative. Forse la consigliera è troppo occupata a spulciare i profili social dell’assessore invece che documentarsi sui progetti delle politiche sociali". È la risposta dell’assessore Francesca D’Alessandro a Stefania Monteverde che l’aveva criticata in merito al progetto dei centri estivi nei quartieri, per cui il Comune ha emesso un bando per la ricerca di animatori volontari, quindi non pagati. "Estate in quartiere 7x7 si articola di due sub progetti, di cui uno rientra nell’attività tipica dei centri estivi attraverso la quale l’amministrazione offre gratuitamente ai bambini uno spazio in cui svolgere attività ricreative e di socializzazione, coordinato da personale educativo professionale – spiega D’Alessandro –. L’altro sub progetto è costituito dalla creazione di un gruppo di tutor fino ai 19 anni, che affiancano il personale educativo nell’attività di animazione per sé stessi e per i bambini. I giovani del gruppo tutor non sostituiscono il personale educativo, ma lo affiancano per fini formativi ed educativi. L’approccio educativo del progetto si fonda sulla “peer education’’ in cui i giovani sono considerati al centro del sistema".