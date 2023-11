Animatori turistici, contabili e nutrizionisti

Centro per l’impiego di Macerata. Agenzia di animazione turistica e spettacolo cerca animatori turistici per le proprie sedi nelle Marche. Età max 35 anni, richiesti inglese A2 e diploma di scuola superiore (codice offerta 4774591, scadenza 3 dicembre). Industria abbigliamento di Colmurano cerca responsabile ufficio crediti. Richiesto diploma in ragioneria o laurea in economia, ottima conoscenza dell’inglese (codice offerta 39588415, scadenza 3 dicembre). Azienda settore dietetica cerca due biologici nutrizionisti. Richiesto titolo di studio in dietologia, biologia o laurea triennale in nutrizione (codice offerta 5233861, scadenza 4 dicembre). Azienda del settore calzaturiero cerca un impiegatoa amministrativo contabile. Si richiede ottima conoscenza lingua inglese ed esperienza consolidata (codice offerta 7299224, scadenza 4 dicembre). Azienda settore pelletteria cerca due tagliatori con esperienza (codice 7299225, scadenza 4 dicembre). Cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.