"Animatori volontari, sfruttamento"

Il Comune cerca dieci animatori volontari per i centri estivi di quartiere che si terranno dal 12 giugno al 29 luglio, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30. I volontari saranno coordinati da un educatore professionale della Cooperativa sociale "Il Faro" e da un volontario di Servizio civile universale. Una scelta fortemente contestata dall’ex assessore Stefania Monteverde (nella foto), oggi capogruppo della lista Macerata Bene Comune, che punta il dito contro l’amministrazione e, in particolare contro il vicesindaco Francesca D’Alessandro, sostenendo che il lavoro va pagato, altrimenti si produce sfruttamento. "Il Comune organizza i centri estivi e, per stare con i bambini i bambini da i 6 ai 14 anni, dalle 8.30 alle 12.30, 180 ore per 42 giorni, sette settimane, cerca dieci animatori volontari - spiega Monteverde -. Volontari? E’ normale non pagare il lavoro delle persone? Assessora D’Alessandro non si sfruttano così le persone. Le politiche sociali creano lavoro e servizi. Se producono sfruttamento e impoverimento, non funzionano". E poi anche una stoccata personale al vicesindaco. "Tra una foto e l’altra - conclude la Monteverde - si ricordi che il lavoro si paga". Per chi volesse, però, fare il volontario basta scaricare il modulo al link (https:www.comune.macerata.itil-comune-ricerca-volontari-animatori-per-il-progetto-estate-in-quartiere-7×7 ) e consegnarlo compilato entro il 6 giugno via mail all’indirizzo [email protected] o a mano all’Ufficio servizi sociali di viale Trieste, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.