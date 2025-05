Animazione e cibo di strada dalle 18 a Tolentino

Musica live e cibo di strada sono gli ingredienti di "Madama 4.0 – "Essa"", oggi e domani sera in piazza Madama (detta anche "piazzetta delle Erbe") a Tolentino. Oggi dalle 18 Amedino Dj, a seguire Dear Rizzi & The Facias Way; domani la festa inizia alla stessa ora e si susseguiranno Dj Pallì, Alessandra Doria & Friends e di nuovo Amedino Dj. Il doppio appuntamento è promosso dalla Pro Loco Tct con L’Oste e il Birraio, Termoservicegas, Tiberi Acciai, Futura Tolentino Pallavolo, La Linotype, Rossetti e il patrocinio del Comune. Tante le golosità proposte, con birre e vini. Alessandra Doria & Friends fondono le sonorità del funk, del soul e del rhythm and blues; nel corso degli anni, la band ha suonato su numerosi palchi, da piccoli club fino a festival di rilievo, conquistando il pubblico con un repertorio che mescola brani originali e rivisitazioni di grandi successi.