Animazione e maschere: che successo

Musica, maschere, animazione e soprattutto tanto divertimento. Il primo ’Carnevale di tutti i bambini’, che martedì pomeriggio l’amministrazione in collaborazione con tante realtà locali, ha organizzato per la prima volta a Civitanova, ha chiuso un’edizione spettacolare del Carnevale civitanovese. Un grande successo non solo per la sua carica di allegria e divertimento portata da tantissimi bambini e famiglie all’interno della tensostruttura riscaldata, allestita al Varco sul Mare, ma anche per il messaggio di inclusione e di solidarietà che ha saputo trasmettere. "Nel pieno spirito di Civitanova città con l’infanzia - dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Barbara Capponi - abbiamo voluto progettare come amministrazione un percorso che prevedesse oltre al carnevale domenicale di spettacolo, un intero programma che abbracciasse ogni fascia di età e ogni necessità. Da quello del lunedì organizzato dal nostro centro per la famiglia, al finale del martedì grasso, siamo felici e grati di aver potuto creare quel senso di comunità che ha fatto mettere in gioco tanti attori". Animazione, truccabimbi, balli ed esibizioni frutto di un grande lavoro di squadra insieme alle tante associazioni che hanno partecipato e contribuito all’organizzazione della festa.