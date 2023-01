Animazione per i bambini E risuonano gli antichi canti dei pescatori per la Pasquella

Diversi appuntamenti domani, a Porto Recanati. Il via, alle 15.30, con l’animazione per bambini nell’ex scuola Diaz, mentre alle 17.30, in piazza Brancondi, lo spettacolo "Tria Fatae, sulle parche e il destino". Dalla mattina ci saranno i mercatini in corso Matteotti, poi alle 18.30 è previsto l’arrivo delle befane dalla Torre Sveva. Seguiranno i canti della ‘Pasquella’, eseguiti da un gruppo di vecchi amici, i quali intoneranno gli antichi brani religiosi che cantavano i pescatori per annunciare l’inizio della Pasqua.