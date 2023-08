Animazione, street food e dj set

Proseguono gli appuntamenti per la festa di Santa Margherita di Cesolo. Il programma, per il fine settimana, è molto ricco: oggi alle 17 adorazione eucaristica e, a seguire, santa messa. Domani, alle 11, santa messa e benedizione della santa reliquia. Nel pomeriggio, alle 17, santa messa e benedizione della reliquia. Contestualmente, alle 16 di oggi, si svolgerà una gimkana in bici per ragazzi in collaborazione con "Il pedale settempedano" Alle 20 torna "Chill" con una cena street food e dj set fino a tarda notte con dj Marco Mosck e dj Francesco Cangiotti. Dalle 20 apertura stand gastronomici e ceche, alle 21 serata danzante con Roberto Carpineti. Domani, dalle 16, apertura stand gastronomici e ceche. Alle 18 animazione per bimbi, alle 18.30 esibizione di ballo a cura della scuola Studio Dance Academy. Dalle 19 serata danzante con "Cuore d’Italia band".