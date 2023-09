Anmi, c’è il consiglio direttivo. Palermo presidente, vice Cestola

È entrato nella pienezza delle funzioni il nuovo Consiglio direttivo della sezione civitanovese dell’Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia) che è intitolata al sottufficiale Elio Fioretti. Al vertice figurano il presidente Michele Palermo, il suo vice Tonino Cestola e il presidente onorario Mario Romiti, sorta di "padre nobile" dei nostri marinai in congedo. Il sinedrio dei consiglieri è composto da Italo Fini, Gian Franco Marinozzi, Mario Panichelli e Alessandro Bartolini. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto da Mariano Luciani, con cui collaborano Mario Cavalieri e Giovanni Paci. Dino Marzolla incarna la figura del segretario.

A Civitanova l’Anmi conta su una sessantina di iscritti, provenienti anche dall’hinterland. Da circa 15 anni la sede, distribuita in due locali, è ospitata nella casetta di legno antistante la Capitaneria di porto. Numerose le iniziative previste per i prossimi giorni, a cominciare dalla gara di pesca "3° Trofeo Marinai d’Italia" in programma dopodomani al molo est del porto, dalle 8 alle 11. Ammessi alla gara 30 concorrenti.

Info presso "Verde Azzurro" al numero 393.9270932. Due conferenze, delle tre residue del ciclo "Lezioni di mare" previste alle 18 nella sala Cecchetti della biblioteca comunale, affidano all’Anmi le relazioni. Sono quella di domani sull’arte dei nodi e quella del 30 settembre sulle ricette marinare. Quest’ultima sarà seguita da una degustazione di cibi, alle 20, dirimpetto la sede dell’associazione.

Mario Pacetti