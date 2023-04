Anna Frank divide il centrodestra in Consiglio

di Lorena Cellini

Su Anna Frank si divide il centrodestra in consiglio comunale. La coalizione di Ciarapica si spacca al momento di votare stanziamenti di bilancio per finanziare i viaggi scolastici della memoria nei campi di concentramento, Auschwitz in primis, e promuovere la lettura del Diario di Anna Frank nelle scuole. Chi ha detto no e chi si è astenuto sulla mozione presentata dalle opposizioni per chiedere le due iniziative, da affiancare all’intitolazione di uno spazio pubblico che, bocciata nel 2018, è stato ora approvata dalla commissione toponomastica; al simbolo dell’Olocausto verranno dedicati i giardini di via Goito e l’inaugurazione si terrà il 25 aprile. Tutto accade in chiusura di consiglio comunale, convocato lunedì sera per rimediare al pasticcio della seduta precedente, in cui la maggioranza non era riuscita a trovare i numeri per far passare una variazione di bilancio necessaria a coprire i maggiori costi di costruzione del nuovo asilo in zona Micheletti. L’astensione di Vince Civitanova aveva complicato i piani, ma stavolta tutti compatti: stralciati e dirottati sulla scuola materna i fondi destinati a opere stradali a Fontespina e nella zona Piane Chienti. Contrarie le opposizioni, ad eccezione di Siamo Civitanova. Fatto questo passaggio, dentro le mozioni, anche quella su Anna Frank. Non gradita alla maggioranza la sua formulazione e il sindaco ha provato a stoppare il documento, nel nome dell’autonomia delle scuole nel decidere il piano didattico e scegliere libri e iniziative. E, sebbene al voto sia approdato un atto emendato dopo un confronto tra Giorgio Pollastrelli (Lega) e Roberto Mancini (Dipende da noi), al dunque il centrodestra non ha trovato l’unità, ma la mozione su Anna Frank è passata con 8 voti favorevoli delle opposizioni, mentre nella maggioranza in 7 hanno detto no (il sindaco Fabrizio Ciarapica, Andrea Ruffini, Roberto Tiberi e Paolo Nori di FdI, Piero Croia e Nicola Renzi di Forza Italia, Fausto Troiani di Vince Civitanova) e in 5 si sono astenuti (Marino Mercuri di Vince Civitanova, Giorgio Pollastrelli e Fabiola Polverini della Lega, Paola Fontana e Paola Campetelli di Civitanova Unica). L’esito della conta ha mandato in tilt il centrodestra e Pollastrelli ha provato a chiedere la ripetizione del voto, non concessa. Il finale l’ha dettato Troiani chiudendo la seduta e annunciando che il punto verrà riportato in consiglio. Ci sarà materia di lavoro per il prefetto.