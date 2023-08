Anna Maria e Gianni, dal 1958 in vacanza a Recanati

Si chiama Anna Maria Gatta, romana, residente a Ciampino, la turista talmente innamorata di Recanati che è dal 1958 che viene in vacanza, nel periodo estivo, proprio nella cittadina leopardiana. Inizialmente era al seguito dei suoi genitori e poi, una volta sposata con il marito Gianni Rossetti, anche lui di Ciampino, ha continuato a scegliere Recanati per le sue vacanze, alloggiando sempre all’Hotel La Ginestra, storico albergo della famiglia Massaccesi in pieno centro storico, da un anno passato a nuova gestione. Moglie e marito si sono conosciuti frequentando lo stesso luogo di lavoro, il Poligrafico di Stato, e non è stato difficile per loro neanche condividere lo stesso luogo di vacanza, cioè Recanati. La cosa incredibile è che quando si sono sposati hanno scelto di fare il loro viaggio di nozze proprio a Recanati. Oggi sono due pensionati che non hanno perso, comunque, l’abitudine di trascorrere una ventina di giorni nella cittadina leopardiana che trovano accogliente, fatta di gente con la quale hanno allacciato delle vere amicizie. Recanati, come tutte le città in questi anni, è cambiata: "Un tempo c’era più vita – dice la signora Anna – con cantanti ospiti delle serate musicali che alloggiavano anche loro all’hotel La Ginestra". Il carattere dei recanatesi? "Tranquillo e cordiale".

Asterio Tubaldi