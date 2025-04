Anna Serova e l’orchestra Unimc in concerto stasera all’Asilo Ricci

Oggi alle 21 all’Asilo Ricci l’associazione "Ut re mi" porta il concerto di Anna Serova. La violinista, che ha ricevuto dediche dai più importanti compositori contemporanei, spazierà tra le musiche di Roberto Molinelli e del giovanissimo Davide Moretti. Spazio anche per i brani di J.Cristian Bach e Josef Suk. Dopo aver studiato con Vladimir Stopicev, con Bruno Giuranna e Juri Bashmet, Serova ha cominciato una brillante carriera concertistica che l’ha vista protagonista di alcune delle più importanti stagioni e festival italiani ed esteri. Con lei ci saranno l’orchestra Unimc (diretta da Matteo Torresetti) e Biagio Micciulla. I biglietti (intero 10 euro, ridotto 5) per il concerto sono acquistabili tramite circuito Ciaoticket in loco a partire da un’ora prima dell’evento. Info: 3209814169 o segreteria@scodanibbio.it.