"Anni fa Nassiriya, oggi preoccupa il Medio Oriente"

"Venti anni fa furono uccisi diciannove italiani. Oggi siamo preoccupati per la situazione in Medio Oriente". Con queste parole, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha celebrato l’anniversario della strage di Nassiriya, la città irachena dove, il 12 novembre del 2003, un attentato alla base militare ‘Maestrale’ costò la vita a ventotto persone, di cui diciannove italiani (dodici Carabinieri, cinque dell’Esercito e due civili). Ieri mattina, la piazza cittadina che porta il nome della stessa tragedia, ha ospitato la cerimonia pubblica coordinata dalla locale sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri, con lo speakeraggio del presidente Roberto Ciccola. "Siamo qui – ha detto il primo cittadino in memoria dei caduti - per ringraziarli e per non dimenticare quel sacrificio che lasciò l’Italia intera sgomenta di fronte a tanta ferocia". Alle celebrazioni, partecipi diverse autorità civili e militari, tra cui il comandante provinciale dei Carabinieri Nicola Candido e la nuova Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo, Chiara Boncompagni, alla sua prima uscita pubblica in città. Un caloroso applauso è stato tributato ad Aurelio Del Medico, fresco di addio dal gruppo comunale di Protezione civile per sopraggiunti limiti di età.

f. r.