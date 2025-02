Annibal Caro, c’è la prima finalista. Ilaria Oddenino in pole per il premio

È Ilaria Oddenino, per la traduzione dall’inglese di "Underjungle" di James Sturz, edizione Atlantide, la prima finalista della ottava edizione del premio Annibal Caro. Scelta dal comitato tecnico-scientifico del premio Annibal Caro, Ilaria Oddenino vive a lavora a Torino. Traduce narrativa e saggistica dall’inglese per diverse case editrici tra cui Atlantide, Fandango, Moscabianca, Codice e Nutrimenti. Insegna lingua e letteratura inglese-traduzione a contratto in UniTo e per una scuola di livello universitario per mediatori linguistici. Ha un dottorato in letterature postcoloniali. Ha pubblicato articoli, interviste, saggi su riviste italiane e internazionali. Ha scritto due libri di letteratura inglese per le superiori editi da Rizzoli e Mondadori. Dal 2021 collabora con il Salone del Libro di Torino, per cui ha ideato il progetto "il Ballatoio - storie a domicilio". La Cara Giuria dei lettori e delle lettrici che decreterà la traduzione vincitrice, il 6 giugno, ha nuovamente raggiunto numeri insperati: sono 290 le adesioni raccolte, grazie al coinvolgimento appassionato dei giovani dell’istituto Da Vinci di Civitanova e anche di diversi gruppi di lettura. Federica Alessandri, Maria Grazia Baiocco, Anna Maria Domenella, Rosetta Martellini, Lorella Quintabà sono il comitato organizzatore del premio.