Annibal Caro, ora tocca alla giuria

C’è tempo fino al 31 gennaio per aderire alla giuria dei lettori e delle lettrici del premio Annibal Caro alla traduzione, giunto alla settima edizione. La scorsa edizione furono più di 200 gli iscritti, provenienti da tutta Italia e non solo, con diversi gruppi di lettura provenienti dalle Marche, dal Veneto, dalla Germania, e con una nutrita sezione Under 24, grazie alla collaborazione con l’Istituto Da Vinci di Civitanova. Attraverso il loro voto lo scorso giugno i lettori hanno decretato vincitore Nicola Verderame per la traduzione dal turco di ’Pietra e ombra’ di Buhran Sönmez, edito da Nottetempo.

Per questa edizione agli iscritti alla giuria si chiede di leggere, in un tempo definito ma agevole che va da febbraio a maggio, i 3 libri finalisti, scelti dal comitato tecnico tra le migliori traduzioni in italiano di narrativa pubblicate nel 2023. Saranno poi chiamati a esprimere il proprio voto e decretare così la traduzione vincitrice della settima edizione che sarà svelata durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Civitanova 6 giugno, nel giorno in cui si ricorda la nascita di Annibal Caro.

Alla giuria ci si iscrive inviando una mail a premiocaro@gmail.com Il premio Annibal Caro conferma in ogni edizione l’intento di valorizzare in chiave contemporanea il grande lavoro di mediazione culturale svolto dal letterato civitanovese, dando il giusto riconoscimento alla figura e al ruolo del traduttore che ci permette oggi di conoscere autori e autrici di altri paesi e di aprirci ad altre culture. Si avvale di un prestigioso comitato tecnico-scientifico che garantisce alla Cara Giuria di leggere traduzioni di qualità.

Per questa edizione il comitato tecnico è composto da Massimo Arcangeli, linguista, docente UniCa; Rita Baldoni, traduttrice; Elisabetta Bucciarelli, scrittrice; Francesca Chiusaroli, linguista, docente UniMc; Paolo Di Paolo, scrittore; Scilla Forti, traduttrice, Luca Fusari, traduttore; Matteo Galli, traduttore, docente UniFe; Giovanni Giri, traduttore; Filippo La Porta, critico letterario; Bruno Mazzoni, traduttore, docente UniPi; Anna Mioni, traduttrice; Marina Morbiducci, traduttrice, docente UniRoma; Fabio Pedone, traduttore; Daniele Petruccioli, traduttore; Francesca Raffi, traduttrice, docente UniMc; Stella Sacchini, traduttrice; Evelina Santangelo, scrittrice; Lucilio Santoni, traduttore, Anna Maria Scaiola, docente UniRoma; Enrico Terrinoni, traduttore, docente UnistraPg e da questa edizione anche l’ultimo vincitore Nicola Verderame. Il comitato promotore del Premio Annibal Caro è formato da Federica Alessandri, Maria Grazia Baiocco, Anna Maria Domenella, Rosetta Martellini, Lorella Quintabà.