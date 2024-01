Anno accademico:. Bernini all’apertura

Sarà la senatrice Anna Maria Bernini (nella foto), ministro dell’Università e della Ricerca, a inaugurare l’anno accademico di Unicam. La cerimonia, alla quale prenderanno parte tutte le autorità, è in programma il 6 febbraio, a partire dalle 11, nell’auditorium Benedetto XIII. Il rettore Graziano Leoni, eletto la scorsa estate, pronuncerà la sua prima relazione programmatica, dopo gli interventi del presidente del consiglio degli studenti, Nicolò Palombi, e dei rappresentanti dei docenti e del personale amministrativo, Roberta Censi e Simona De Simone. Infine il ministro Bernini chiuderà la cerimonia. Alle 9.30 ci sarà una messa a San Venanzio per la comunità universitaria, poi alle 12 sarà inaugurata la sede provvisoria del rettorato in via Pieragostini. Il tema scelto per l’inaugurazione del 688mo anno accademico dell’Università di Camerino è "Persona, valore, scienza: il futuro ha solide radici".