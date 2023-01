Anno del coniglio bagnato, ma sarà fortunato

L’anno del coniglio è partito sotto una pioggia battente che, però, non ha rovinato la festa prevista per il Capodanno cinese. L’Università e l’istituto Confucio, infatti, non hanno rinunciato al programma previsto anche se l’arrivo improvviso del freddo ha costretto a rivedere un po’ i piani. Non più un drago lungo 20 metri, ma ridotto a sei per reggere meglio alle raffiche di vento che hanno spazzato il pomeriggio e una sfilata decisamente più veloce per arrivare dai Cancelli fino in piazza Mazzini. Ma è stato sotto i tendoni allestiti nella piazza che si è respirata la vera aria cinese con danze orientali, le tradizionali lanterne rosse, figuranti e truccabimbi. A portare il saluto tra gli stand anche il rettore John McCourt, il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta. Nella tradizione cinese, il coniglio è simbolo di pace, speranza, prosperità e ricchezza familiare, per cui l’auspicio è che questo nuovo anno, che ha visto tornare il Capodanno cinese dopo tre anni di stop imposti dalla pandemia, possa essere di vera ripartenza per tutti. Molti i maceratesi che si sono messi in fila per degustare un thè caldo o i tradizionali involtini primavera, ma anche se farsi scrivere il proprio nome in cinese o scoprire l’arte dell’intaglio della carta. Oggi a Villa Lauri, alle 17 e alle 18, il Capodanno cinese prosegue con il concerto degli allievi cinesi del Conservatorio Pergolesi di Fermo, realizzato in collaborazione con Appassionata, mentre agli Antichi Forni si potrà visitare la mostra della pittrice calligrafa Lin Fengxuan.