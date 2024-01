Anno scolastico all’estero, consigli di Maria Bocci

E’ stato pubblicato il nuovo libro di Maria Bocci, studentessa classe 2005, originaria di Camporotondo di Fiastrone, che rivela un anno di studio in Texas con strumenti pratici per chi sogna un’esperienza all’estero. Si intitola "Stati Uniti D’Animo. Un anno scolastico oltre oceano. Scoprire, imparare e crescere attraverso l’esperienza americana", edito da Giacomo Bruno Editore e ora disponibile su Amazon. Il libro offre uno sguardo approfondito sull’anno di studio trascorso negli Stati Uniti, fornendo consigli e ispirazioni per gli studenti e i genitori interessati a un’esperienza simile. All’interno, lei condivide strumenti pratici e innovativi per pianificare in modo corretto un anno di studio all’estero. Secondo l’autrice, il libro esorta a fare più esperienze possibili, specialmente in giovane età. Maria Bocci frequenta l’ultimo anno del liceo linguistico.