’Annulliamo le differenze’ e ’Studia e gioca’: progetti confermati

Anche per la stagione agonistica in corso i ragazzi della Scuola calcio e del settore giovanile del Tolentino possono partecipare ai progetti "Studia e gioca" e "Annulliamo le differenze": due iniziative cui la società cremisi tiene particolarmente assieme a Giorgio Ciurlanti, patron dell’azienda "Ecosystem Srl", sponsor del vivaio dell’Unione sportiva. Il progetto "Studia e gioca" è destinato a premiare i giovani calciatori tesserati che stanno frequentando le classi 5^ della Primaria, 1^, 2^ e 3^ delle Medie, nonché 1°, 2° e 3° "Superiore". A giugno verrà riconosciuta, per ciascuna di queste categorie di alunni, una borsa di studio a coloro che si saranno contraddistinti per il proprio rendimento scolastico. L’altra iniziativa, "Annulliamo le differenze", invece vede la "Ecosystem" mettere a disposizione del club un fondo a sostegno delle famiglie che, per motivi contingenti, non riescono a far fronte al pagamento della retta per la partecipazione all’attività calcistica. I due progetti sono stati illustrati ieri dallo stesso Ciurlanti assieme al presidente del sodalizio, Marco Romagnoli, e al ’vice’ Mazzocchetti.

m. g.