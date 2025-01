Annuncio online truffa, perde 10mila euro

Interessato all’acquisto di un motore per la sua auto, risponde a un annuncio pubblicato online. Ma finisce vittima di una truffa. Grazie alle indagini però tre persone sono state denunciate.

I carabinieri di Monte San Giusto, al termine di una attività investigativa, hanno infatti accusato della truffa online un uomo di 43 anni residente in provincia di Frosinone, una giovane di 20 anni residente in provincia di Caserta, e un 20enne di Napoli. I primi due sono soggetti già noti alle forze dell’ordine, mentre il terzo è incensurato.

Le indagini da parte dei carabinieri sono scattate dopo la denuncia presentata nel mese di agosto da un uomo di 60 anni, che vive a Monte San Giusto. Questi, interessato all’acquisto di un motore per la sua auto, aveva risposto a un annuncio pubblicato su una piattaforma web. I tre, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, sono riusciti a convincere il 60enne a effettuare un primo pagamento di 4.800 euro per l’acquisto del motore. Successivamente, con la scusa che la prima transazione non era andata a buon fine, lo hanno persuaso a effettuare un secondo bonifico bancario dello stesso importo. E così in pochi minuti erano riusciti a trasferire la cifra totale di 9.600 euro su due conti correnti.

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno tracciato il flusso finanziario, scoprendo che i conti correnti e l’utenza telefonica utilizzati per quelle transazioni erano riconducibili al laziale e ai giovanissimi campani. Così è scattata la denuncia. Inoltre, è stato disposto il blocco preventivo di una somma di circa duemila euro che era accantonata su altri conti correnti intestati sempre ai tre indagati.

Sono purtroppo sempre più numerosi i casi di truffe online che vengono denunciate, in queste ultime settimane, ai carabinieri.

Soltanto una settimana fa i militari della stazione di Pollenza avevano denunciato un 28enne di Pescara, che aveva messo a segno un raggiro ai danni di una donna intenzionata a comprare una macchina da caffè, il cui annuncio era stato pubblicato su una piattaforma di vendita online. Alla fine di dicembre i carabinieri di Mogliano avevano denunciato un 42enne residente in provincia di Barletta, accusato anche lui di truffa; in quel caso, nel mirino era finito un artigiano che era alla ricerca di un motore per il suo fuoristrada. Anche quella volta, rispondendo a un annuncio pubblicato su una piattaforma di vendita online, l’artigiano era caduto in un tranello.

Chiara Marinelli