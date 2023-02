"Anoressia e bulimia, casi aumentati del 30%"

di Gaia Gennaretti

In aumento del 30 per cento l’incidenza di anoressia e bulimia, in particolare fra gli adolescenti. La causa? La pandemia. A parlarci dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione è la nutrizionista settempedana Elisa Pelati che, fra le altre cose, ha avviato, nel giorno di San Valentino lo sportello di ascolto nutrizionale "Fame d’amore", all’Ipsia Pocognoni di Matelica in collaborazione con l’associazione Help Sos Salute e Famiglia. "I dati sono preoccupanti – afferma – queste situazioni continuano ad aumentare. Infatti, secondo i dati della prima valutazione epidemiologica sul tema, l’incidenza di anoressia e bulimia è aumentata del 30 per cento a causa della pandemia, soprattutto tra gli adolescenti (12-17 anni di età, sia maschi che femmine), situazione determinata sicuramente dall’isolamento forzato in una fase della vita in cui il contatto con i coetanei e la vita sociale risultano essere fondamentali. Servirà del tempo per riuscire ad individuare concretamente le conseguenze a lungo termine dei traumi vissuti nel passato ed è un problema che non può più essere ignorato: i ragazzi (e non solo) hanno bisogno di essere compresi, ascoltati e di avere un team multidisciplinare che li possa accompagnare in un percorso di consapevolezza e di guarigione". Lo sportello nutrizionale si inserisce in questo contesto per divulgare, informare, favorire i contatti e creare una rete di collaborazione. Inoltre, diventa anche il luogo dove poter lottare concretamente contro l’abuso di professione e dove poter spiegare agli studenti un uso corretto e consapevole dei social network. "Il confronto continuativo, attraverso lo schermo, con immagini che ritraggono fisici magari ‘perfetti’, può aumentare il rischio di insorgenza di queste patologie. I social network hanno un ruolo fondamentale e le nuove generazioni dovrebbero essere guidate da figure esperte per riuscire a filtrare le informazioni e comprendere quali siano salutari o dannose. A piccoli passi, insieme, si potrebbero davvero ottenere grandi risultati". Gli studenti si potranno recare allo sportello non solo per avere un punto di riferimento, con cui confrontarsi e chiedere consigli, ma anche per aumentare la propria consapevolezza attraverso l’educazione alimentare, per sfatare falsi miti e per riuscire ad individuare precocemente segnali di disagio e situazioni a rischio. La possibilità data da questo sportello è quindi molto importante per la prevenzione attraverso un dialogo tra gli esperti e la presa in carico di situazioni a rischio.