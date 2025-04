Anpas Marche, oltre 390mila ore di servizio

Bilancio economico-sociale del 2024 e progetto per la nuova sede regionale al centro dell’assemblea del consiglio regionale di Anpas Marche, svoltasi alla presenza dei rappresentanti delle 43 associazioni di Anpas Marche formate da Croci Gialle, Croci Verdi, Croci Bianche, Croci Azzurre e Pubbliche Assistenze Avis. "Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari – ha detto Andrea Sbaffo, presidente di Anpas Marche –. I dati di insieme del 2024 sono impressionanti, con oltre 390mila ore di servizio effettuate da mezzi in stand by pronti a partire e quasi 5 milioni di chilometri percorsi".

I corsi sanitari organizzati da Anpas Marche hanno formato 4.765 volontari e ben 9.478 persone nelle Marche, tra studenti nelle scuole e cittadini. Il presidente ha poi lanciato un forte messaggio a tutte le associazioni: fare squadra, condividere criticità e progettare soluzioni comuni con l’obiettivo di continuare a rendere Anpas soggetto centrale per il soccorso e le emergenze della comunità, garante del rispetto delle regole e dei valori fondanti dell’associazione.

Durante l’assemblea si è discusso il ruolo di Anpas come interlocutore privilegiato della Regione, riflettendo sulla nuova modalità di convenzionamento con la Rete. L’invito ai sostenitori è di donare attraverso il link su www.anpasmarche.org.