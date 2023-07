Anpi e Comune uniti celebrano l’anniversario della Liberazione

Si è svolta la celebrazione per il 79° anniversario della Liberazione di Potenza Picena. L’iniziativa, promossa dall’Anpi e dal Comune, ha visto l’apposizione di una targa in piazza Stazione a Porto Potenza, in memoria della famiglia Behar che, dal 28 ottobre al 30 novembre 1943, ha dimorato (sfollata da Trieste) in una pensione cittadina. Catturata poi dai nazifascisti, perché ebrea, è stata inviata nei campi di sterminio da dove non ha più fatto ritorno. "Abbiamo voluto fortemente l’apposizione di questa targa – ha spiegato il vicesindaco Giulio Casciotti – non solo come simbolo della memoria, fondamentale per non perdere di vista i tragici fatti del passato, ma soprattutto come esempio ancora contemporaneo". La mattinata è proseguita al monumento ai caduti di piazza Douhet e davanti alla lapide ai caduti di piazza Matteotti. "E’ una data fondamentale – ha detto il presidente dell’Anpi locale, Luca Manzi – perché la nostra comunità, dopo 20 lunghi anni di dittatura fascista e nazista, ha riacquisito libertà. Una giornata di festa, ma anche di lutto". Presente anche il presidente del comitato provinciale Anpi, Francesco Rocchetti.