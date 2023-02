Anpi: "Il Giorno del ricordo non diventi di parte"

di Lorena Cellini

"Le Foibe, una tragedia che colpì tanti innocenti e che va riconosciuta. Guardiamo con profondo rispetto al dramma dell’esodo che ha colpito italiani di Istria e Dalmazia, ma sappiamo anche bene che, nelle diverse circostanze del 1943 e del 1945 e con diversi protagonisti, ci fu in Istria, in Slovenia e in Italia un clima di resa dei conti contro i fascisti e contro lo Stato fascista, che aveva con violenza occupato i territori istriani e dalmati, di cui fu vittima anche chi non aveva alcuna responsabilità personale". Alla vigilia della Giornata del ricordo, che in città sarà celebrata con un consiglio comunale aperto e deposizione di una corona di allora preso il monumento dedicato alle Foibe, irrompe la riflessione dell’Anpi di Civitanova sui fatti drammatici del confine orientale. E, se è netta la "ferma condanna delle esecuzioni sommarie avvenute nelle Foibe", non manca l’accento dell’associazione partigiani sulle cause "provocate, secondo gli storici, in tanti casi da scelte politiche legate alla liberazione del territorio jugoslavo dai fascisti italiani e alla rivoluzione in corso in Jugoslavia, in altri casi da una cieca volontà di vendetta, in altri casi ancora da personali regolamenti di conti". Parole che il presidente dell’Anpi di Civitanova, Francesco Peroni, affida ad una nota in cui pone l’accento sulle responsabilità del regime fascista. "In Italia – aggiunge – c’è un Giorno del ricordo dei crimini delle Foibe e del dramma dell’esodo. Non c’è però un giorno del ricordo dell’invasione italiana alla Jugoslavia, non c’è un giorno del ricordo dei massacri italiani che ne seguirono, non c’è un giorno del ricordo delle centinaia e centinaia di donne, partigiane, staffette o semplici cittadine seviziate e uccise dai nazifascisti in Italia, non c’è un giorno del ricordo dei crimini della Xª Mas italiana, che collaborava con i nazisti". In conclusone l’auspicio di Peroni "che quella del ricordo delle vittime delle Foibe, sia una giornata di riflessione e non di ulteriori strappi di parte, di seria analisi storica e particolarmente di riaffermazione dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, nata dalla Liberazione e dal riscatto dalla tragedia del ventennio, nella quale i valori fondamentali del lavoro, della dignità della persona, della cura del nostro ambiente, della vita e della pace nella comunità internazionale, costituiscono la bussola per una sana convivenza civile".