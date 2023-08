Anselmi, Fratelli d'Italia: "Lavori a Monte San Martino, servono chiarimenti"

"Sono soddisfatto per il riscontro alla problematica che avevo sollevato nei mesi scorsi, ma chiedo con forza ancora urgenti chiarimenti all’Anas, al Comune e alla Soprintendenza". A parlare è il consigliere di minoranza Raffaele Anselmi, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Monte San Martino, dopo il convegno che si è tenuto nei giorni scorsi su "Un tesoro naturale e storico sommerso in nome della sicurezza". La conferenza aveva come tema quello dei lavori di ripristino del versante in via Grazie, lungo la provinciale 84 Monte San Martino-Amandola a seguito dei quali è stato posizionato un telo di copertura in plastica colore marrone che, sottolinea Anselmi, "come specificato da Italia Nostra Marche, contrasta con le esigenze di vario genere". "Quella copertura va rimossa al più presto per restituire decoro a una delle parti più belle del nostro paese – aggiunge Anselmi –. Ringrazio il Comitato per la bellezza di Monte San Martino per l’impegno, la senatrice Elena Leonardi e il consigliere regionale Simone Livi".