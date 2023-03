Anselmi: "Lavori fermi, disagi per i cittadini"

"Lavori fermi da oltre un mese e mezzo e disagi per i cittadini". Così Raffaele Anselmi, capogruppo di Monte San Martino tra la gente - Fratelli d’Italia, interviene in merito ai lavori che stanno interessando la strada comunale "Grazie". "Non è pensabile che si sia fermato tutto da più di un mese – aggiunge –, visto che si tratta dell’unica circonvallazione percorribile dell’intero paese, oltre ad essere la deviazione per i mezzi pesanti superiori a 35 quintali. Ci sono problemi anche per i pendolari, essendo quella la strada che porta verso il Fermano. E’ pur vero che la fine dei lavori è prevista per il 20 aprile, ma non vorrei che questo improvviso stop possa prolungare ulteriormente quella data, continuando a causare disagi ai cittadini. Chiedo, quindi, all’Anas di poter riprendere quanto prima l’intervento, in maniera tale da far tornare la strada Grazie fruibile e percorribile dall’utenza".