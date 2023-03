Ant, torna l’iniziativa Uovo sospeso: partecipano tre associazioni locali

Torna l’Uovo sospeso dell’Associazione nazionale tumori (Ant) nei paesi dei distretti sanitari di Civitanova e di Recanati. L’obiettivo è la solidarietà per le persone malate di tumore. L’iniziativa dell’Uovo sospeso, alla 3ª edizione, è ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso, un gesto che genera solidarietà tra chi dona e le realtà del territorio che ne beneficiano. Con un’offerta minima di 16 euro si può donare un uovo di cioccolato da 500 grammi al latte o fondente alle associazioni scelte dall’Ant. Quest’anno le associazioni beneficiarie dell’Uovo sospeso saranno Asp Paolo Ricci, Anffas e "Io non dimentico" di Civitanova. Il ricavato sosterrà il progetto Eubiosia Ant: assistenza medico-specialistica domiciliare, gratuita, ai malati di tumore. Ogni giorno Ant si prende cura di numerosi pazienti garantendo, sul territorio nazionale, assistenza domiciliare per chi deve affrontare la malattia oncologica. "I numeri – dicono all’Ant di Civitanova – purtroppo sono in crescita: nel 2022 qui sono state assistite da nostre equipe 124 persone malate di tumore". Ordini al 0733.829606 o mail a [email protected]