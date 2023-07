Anteas in cerca di volontari per il servizio di "Taxi sociale" L'Associazione L'Anteas cerca volontari per un servizio di "Taxi sociale" gratuito per trasporto di anziani autosufficienti nei Comuni di Tolentino, Treia e Ats16. Richiesto mezza giornata settimanale, 11 auto intestate e 5 in comodato. Info: 0733.4075233 o 371.4561419.