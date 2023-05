Antenna a Colbuccaro, il Tar dà ragione a Iliad

di Paola Pagnanelli

Sul potenziamento di un’antenna per i cellulari a Colbuccaro, il Tar dà ragione a Iliad, che si era rivolta ai giudici contro il Comune di Corridonia. I giudici spiegano ancora una volta, dopo numerosi ricorsi, che sono gli operatori a dover scegliere i siti più idonei, che le autorizzazioni non si possono attendere per l’eternità e che con Iliad si deve tenere conto del suo diritto a inserirsi nel mercato, dove da anni operano altri gestori. A marzo 2021, Iliad aveva inviato al Comune il suo piano di rete e il programma di sviluppo per il 2021-2022, in cui individuava il sito a Fonte Resca di Colbuccaro, suggerito in precedenza dal Comune. A febbraio lo aveva aggiornato, con i progetti fino al 2023. A novembre la società aveva presentato la Scia per l’adeguamento tecnologico di una stazione radio a Fonte Resca. Il Comune aveva chiesto ulteriori documenti e aveva trasmesso all’Arpam l’istanza di Iliad. I documenti erano stati consegnati a gennaio 2022, e il Comune aveva sollecitato l’Arpam. Non ricevendo altre comunicazioni, il 17 febbraio Iliad aveva comunicato l’inizio dei lavori, ritenendo formato il silenzio-assenso. A marzo era arrivato il parere favorevole dell’Arpam. Ma poco dopo il Comune, in base al piano sulle antenne del 2008 e al regolamento connesso, aveva bloccato i lavori, sospendendo a tempo indeterminato l’efficacia della Scia, in attesa dell’adeguamento del piano comunale che avrebbe previsto anche quella zona. Ad aprile e maggio, Iliad aveva chiesto a che punto fosse il nuovo piano, senza avere riscontri. E così aveva fatto ricorso al Tar. Il Comune, in vista dell’udienza, aveva fatto sapere che era imminente l’approvazione del nuovo piano, ma in via cautelare il tribunale aveva sospeso la delibera e Iliad era stata autorizzata a portare avanti i lavori. Nel merito poi, trattato nei giorni scorsi quando ancora il nuovo piano antenne non è stato approvato, il Tar ha confermato il via libera a Iliad. In linea generale, spiegano i giudici, l’indicazione dei siti da parte dei Comuni non è tassativa, e ogni operatore deve poter valutare dal punto di vista tecnico il sito più idoneo alle sue esigenze di copertura del territorio. Il Tar conferma che si era formato il silenzio-assenso e rileva ancora "la specifica posizione di Iliad rispetto agli operatori storici". Quanto al caso specifico, poi, la sospensione illimitata della Scia era illegittima, e il Comune aveva avuto un comportamento contraddittorio sull’individuazione dei siti per le antenne. Ricorso accolto dunque, provvedimento annullato e condanna per il Comune a pagare a Iliad 1.500 euro di spese di giudizio.