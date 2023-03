’Antenna’ che intercetta iniziative di formazione per i giovani

Nello Spazio Europa inaugurato a gennaio sarà inserita l’antenna Eurodesk. Lo ha deciso il Team Europa comunale per connettersi alla rete istituita dall’Unione europea. Si tratta di uno strumento di informazione, promozione e orientamento alla progettazione in favore dei giovani. "In Italia - spiega l’assessore Claudio Morresi - Eurodesk opera per promuovere, informare, orientare e progettare a tutti i livelli e per incrementare la partecipazione attiva dei giovani nella società e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Fornire informazioni adeguate significa selezionare i settori di maggiore interesse e tarate su specifiche esigenze". Per Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova) "tra pandemia, crisi climatica e geo-politica e un mercato del lavoro interno che poco risponde alle nostre aspettative, noi giovani, soprattutto in Italia, viviamo una condizione sempre molto precaria. Puntare dunque su informazione e orientamento è un investimento per promuovere le politiche in favore della gioventù". Del team Europa fa parte anche Giorgio Pollastrelli (Lega). "Già nel 2007 - dice - partecipai a un corso di formazione Eurodesk, che nasceva in quel periodo. Oggi, dopo quindici anni, riconosciamo quanto sia sempre più importante mettere in rete i giovani europei, le associazioni giovanili, le parrocchie, le associazioni culturali, musicali e sportive. La piattaforma permetterà a tutti i soggetti locali di interagire attivamente al fine di realizzare progetti di interscambio in tutta l’Unione".