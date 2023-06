"Antenna, come mai l’ente non ha ancora fatto domanda all’Arpam?"

Traliccio di via Piceno, il comitato di San Gabriele che si sta battendo per fermare il potenziamento su una abitazione privata dell’antenna già preesistente replica alle argomentazione di Paolo Grandicelli, proprietario della casa. "Lui è un interlocutore, ma non la vera controparte – specificano –. Veniamo informati che avrebbe inoltrato richiesta ad Arpam per una verifica sulle emissioni e la risposta ricevuta è che la domanda doveva essere presentata dal Comune. Viene spontaneo chiedersi come mai l’ente non ha ancora provveduto a quanto di sua doverosa competenza". Precisano poi che "si continua a parlare di modifica dell’antenna preesistente, ma si tratta di un nuovo impianto, con innalzamento del traliccio che ha comportato un ancoraggio a dir poco discutibile e il potenziamento delle radiazioni elettromagnetiche, con il conseguente danno che ne deriva per la cittadinanza". Dalle spiegazioni di Grandicelli il comitato dice di essere venuto anche a conoscenza "che il contratto per l’antenna scade nel 2026. A qualcuno aveva detto 2024 ad altri 2025". Sottolineano come il proprietario abbia inoltre dichiarato "che le modifiche dell’antenna sono state fatte a sua insaputa. E se è cosi il contratto potrebbe essere rescisso immediatamente? Ma che sia avvenuto questo ci sembra strano. Prima e durante la collocazione del nuovo impianto i cartelli di cantiere e la documentazione allegata descrivevano chiaramente l’intervento che si andava ad effettuare". "Ci tenevamo – concludono – a chiarire e ci aspettiamo un intervento di quella che riteniamo la nostra controparte, ovvero l’amministrazione comunale. L’assessore Belletti ci ha taciuto".