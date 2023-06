Antenna, i residenti di via Piceno chiedono a un tecnico la regolarità

Si sono affidati a un tecnico di fiducia i residenti di via Piceno e dintorni. Si stanno battendo per fermare l’antenna che sta sorgendo sul tetto di una abitazione privata che già ne ospita una. Il comitato di cittadini impegnati in questa battaglia ha protocollato – firmata da tredici persone – una comunicazione al sindaco, all’assessore all’urbanistica e ai dirigenti della Palazzina Tecnologica in cui ufficializzato di "aver dato un incarico a un tecnico di fiducia perché provveda, con l’accesso agli atti, a verificare la regolarità della documentazione presentata da un punto di vista sia tecnico che amministrativo, dall’anno della prima collocazione dell’antenna Vodafone, ora ex novo Vodafone e Tim, in via Piceno al numero 41". Fanno presente al Comune che in questo modo intendono "tutelare gli interessi della cittadinanza, in particolare in merito alla salute pubblica, trovandosi anche un ospedale, una parrocchia, l’oratorio, le scuole e un parco frequentato da bambini, nelle vicinanze dell’antenna innalzata con il potenziamento quindi delle onde elettromagnetiche emesse". Il comitato anti antenna ritiene "non idonea l’ubicazione, anche per il notevole inquinamento acustico e atmosferico causato dalla vicinanza della linea ferroviaria, alla statale 16, alla spiaggia e a frequentatissime strade a livello di traffico". Sottolineano poi che, oltre a questi aspetti, non va sottovalutato "nemmeno l’impatto ambientale devastante da un punto di vista visivo".

l. c.