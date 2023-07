Antenna, Iliad spenderà solo 66 euro al mese

di Lorena Cellini

Il Comune percepirà solo 800 euro l’anno dalla Iliad per l’affitto dell’area di via Cristoforo Colombo (statale adriatica) adiacente il comparto commerciale e destinata a ospitare un traliccio telefonico. "Per la disponibilità del terreno è stato determinato in 800 euro il canone annuo da porre a carico di Iliad Spa" è scritto nella delibera di giunta votata il 6 luglio (numero 294). Per issare una nuova antenna la società di telefonia mobile pagherà quindi 66 euro al mese alla città di Civitanova. Un prezzo stracciato, lontano dai parametri applicati dal Comune alla Iliad per i contratti stipulati ad esempio per via Gobetti a Santa Maria Apparente (10.000 euro annui) e per via Aldo Moro nella zona antistante lo stadio (10.000 euro l’anno). Il contratto stipulato prevede inoltre un periodo di concessione della durata di nove anni. L’area individuata lungo la statale, di circa 100 metri quadrati, è stata acquistata dall’amministrazione comunale per 3.000 euro, importo comprensivo della servitù di passaggio per accedere al terreno. Una operazione che nasce e si conclude nell’ambito della vicenda legata alla protesta scoppiata nel rione IV Marine. Un anno fa i residenti di via Caracciolo iniziarono la loro battaglia (qui una foto delle proteste) contro un cantiere della Iliad per l’installazione di una antenna su un’area vicinissima alle loro case. Si era nei giorni della campagna elettorale, delle amministrative del giugno 2022, e il sindaco Fabrizio Ciarapica promise che avrebbe fermato i lavori. E così è stato, unico caso a Civitanova in cui i residenti hanno ottenuto lo stop al progetto dell’antenna telefonica. Le trattative seguite con la Iliad e curate dagli amministratori comunali hanno portato alla acquisizione di un’area alternativa a via Caracciolo, più a nord del rione IV Marine, per la quale di recente l’ufficio tecnico ha rilasciato la concessione per l’installazione del traliccio e adesso è arrivata la ratifica del contratto per la locazione del terreno, a soli 800 euro l’anno.