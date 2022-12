Antenna in via Caracciolo: blocco dei residenti

di Lorena Cellini

La Iliad è costretta a fare marcia indietro per la seconda volta da via Caracciolo perché la resistenza passiva dei residenti della zona, anche ieri mattina, ha impedito l’istallazione del traliccio telefonico tanto discusso. Sarà quasi sicuramente una vittoria di Pirro perché, a stretto giro di posta, la società telefonica ha chiesto all’ufficio tecnico comunale il rilascio dell’autorizzazione per l’uso del suolo pubblico, necessaria per poter trovare la strada verso il cantiere libera dall’ingombro di macchine lasciate parcheggiate da chi sta protestando, ovvero un gruppetto di agguerriti residenti, che in questo modo sono riusciti per due volte a rallentare i lavori impedendo di fatto a mezzi e personale tecnico dell’operatore francese di telecomunicazioni di raggiungere l’area che ospiterà l’antenna. E’ così che è rimasto bloccato il camion, con il carico di una ruspa, che si è presentato ieri mattina presto davanti a via Caracciolo ma non è riuscito a proseguire perché le macchine in sosta su entrambi i lati non lasciavano margini di passaggio e perché era ostruito anche il transito lungo una stradina privata adiacente, alternativa per approdare al terreno su cui effettuare i lavori. Un’azione di protesta legittima perché nessuno del Comune o della Iliad aveva apposto preventivi divieti di sosta, quindi nulla hanno potuto fare la pattuglia dei vigili urbani e quella della polizia intervenute sul posto, tra cui anche il commissario Fabio Mazza.

È stata elevata solo una multa a un’auto messa a ridosso dell’incrocio tra via Caracciolo e via Quattro Marine. Per i residenti una soddisfazione macchiata però dalla consapevolezza che la Iliad procederà all’installazione dell’antenna appena avrà incassato le autorizzazioni e che a nulla è servita la delibera con cui la giunta il 23 dicembre ha acquistato un terreno di proprietà dell’Eurospin, collocato a nord di via Caracciolo, indicato come lotto alternativo per issare l’antenna su cui cittadini e sindaco hanno largamente dibattuto.

Le lunghe tempistiche che hanno segnato le mosse del Comune hanno pesato sulla strategia di Iliad che, dopo aver aperto uno spiraglio di trattativa la scorsa primavera, ha deciso di proseguire con il progetto di via Caracciolo a causa delle lungaggini dell’iter amministrativo di Palazzo Sforza.