Antenna in via Indipendenza. Arriva la diffida del Comitato

Una diffida per l’antenna nella zona di via Indipendenza, con richiesta di sospensione dei lavori. Il Comitato No Antenne Centro l’ha inviata al sindaco di Civitanova, al garante regionale per i diritti, alle Ferrovie, ad Ast e Arpam. È la vicenda del traliccio Iliad autorizzato dal Comune su un’area sovrastante il sottopasso, a breve distanza da un’altra antenna. Per il Comitato l’installazione "sembra autorizzata senza un adeguato rispetto dei principi di precauzione e di concertazione e al di fuori dal piano antenne. Non sono stati eseguiti i calcoli per il cumulo degli inquinanti elettromagnetici, né previsti adeguati monitoraggi su quelli già presenti, in particolare in centro, e non sono stati presi in considerazione i possibili effetti del 5G a lungo termine". Quindi la diffida "a fermare i lavori fino a quando non saranno effettuati i controlli". Nel documento chiesta anche "una relazione semestrale di monitoraggi puntuali degli inquinanti elettromagnetici nell’area, eseguita da Arpam". Per il Comitato necessario infine "avviare una revisione del piano antenne, seguendo linee guida che impediscano nuovi impianti in prossimità di scuole, asili e luoghi sensibili, con un’analisi dell’impatto cumulativo dei campi elettromagnetici, soprattutto nel centro, e di prevedere il rispetto dei principi di concertazione prima di nuove installazioni". Se le obiezioni cadranno nel vuoto si dicono pronti a ricorsi al Tar, con richiesta di risarcimento per danni alla salute e mancato rispetto della normativa.