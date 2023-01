Antenna in via San Giacomo: il Tar blocca lo stop del Comune

Il Tar blocca lo stop all’antenna Iliad in via San Giacomo, a Monte San Giusto, invitando amministrazione e società a un nuovo confronto per trovare una soluzione condivisa. A rivolgersi al tribunale era stata la società di telefonia, chiedendo l’annullamento del diniego a installare l’impianto, arrivato dal Comune a dicembre 2021. Inoltre, Iliad contestava i motivi del diniego e le richieste di integrazioni documentali. Tra l’altro, il Comune ha approvato nel 2020 un regolamento che prescrive più autorizzazioni di quelle imposte dalla legge, e che vieta le stazioni radio base "a meno di 150 metri dai siti e dalle costruzioni e dai manufatti abitati, a meno di 300 metri dai luoghi sensibili" come asili, ospedali, impianti sportivi, parchi, strutture turistiche e siti vincolati. Il Tar rileva subito che i limiti su cui è basato il no sono in contrasto con la legge del 2001, anche perché di fatto diventerebbero un divieto generalizzato alle antenne in tutto l’abitato. Dunque, i giudici hanno sospeso in via cautelare il provvedimento del Comune, chiedendo all’amministrazione "un motivato riesame, garantendo l’effettivo contraddittorio con Iliad. In tale sede potranno essere superate le ragioni ostative di carattere istruttorio (carenza di alcuni documenti e informazioni da fornire al Comune e all’Arpam). Il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni". Alla fine, bisognerà valutare se sia necessario discutere nel merito la questione, o se le parti avranno trovato un accordo.

p. p.